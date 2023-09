NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda in coppia su Rai2 | trame episodi 28 settembre

(Di giovedì 28 settembre 2023)20 einsu. Giovedì 28, ci sono i nuovidi entrambe le serie tv, che vengono proposti eccezionalmente stasera, anziché di venerdì, con un cambio di programmazione. Andiamo alle anticipazioni. Si comincia con l’o 20×17 didal titolo Straniero in terra straniera, di cui vi riportiamo la sinossi: La squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service, stavolta è chiamata a indagare sull’omicidio di un sergente maggiore dei Marine, retrocesso a soldato semplice, perché accusato di diserzione. La vittima, William Huxley, aveva partecipato a diverse missioni in Afghanistan e a Washington ...

stasera su Rai 2 vanno in onda i nuovi episodi di NCIS stagione 20 e NCIS Hawaii stagione 2: trama e cast delle puntate del 28 settembre Oggi, 28 ...

Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: giovedì 28 settembre, alle 21.20 , in prima visione assoluta, ...

Segue sempre su Rai 2, alle 22.10, andrà in onda "Hawaii", spin off della serie tv, ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta anche per l'episodio "Soldi sporchi": Vince Cooper,...La trama della serie ruota attorno alle indagini della squadra del Naval Criminal Investigative Service () a Honolulu, Hawaii , mentre affrontano casi criminale e investigativi che coinvolgono ...

"Ncis" e di "Ncis Hawaii" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: giovedì 28 settembre, alle 21.20, in prima visione assoluta, ci sarà un nuovo episodio di “Ncis”, l’agenzia ...A dare l’annuncio è stata la CBS: ci lascia nella notte all’età di 90 anni David McCallum, la storia dell’NCIS. Si spegne a 90 anni il famosissimo attore David McCallum, che ha dato il volto a Donald ...