Navazio Anmco | Ipercolesterolemia alla base della malattia aterosclerotica

(Di giovedì 28 settembre 2023) Milano, 27 set. - "L'non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare: tutta la comunità scientifica sottolinea da tempo come rappresenti un fattore causale...

Milano, 27 set. (Adnkronos Salute) - “L'ipercolesterolemia non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare: tutta la comunità scientifica ...

Milano, 27 set. (Adnkronos Salute) - “L'ipercolesterolemia non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare: tutta la comunità scientifica ...

Milano, 27 set. (Adnkronos Salute) - “L'ipercolesterolemia non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare: tutta la comunità scientifica ...

Lo ha detto Alessandro, vicepresidente Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () in occasione dell'incontro organizzato a Milano da Sanofi "Agire prima contro il ...Secondo Alessandro, vicepresidente" Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, "occorre una gestione del paziente ad alto rischio cardiovascolare il più possibile di ...

Navazio (Anmco), "Ipercolesterolemia alla base della malattia ... Adnkronos

Al via "Vinci contro il colesterolo. Previeni l'infarto, Agisci Prima ... PharmaStar

(Adnkronos) – “L’ipercolesterolemia non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare: tutta la comunità scientifica sottolinea da tempo come rappresenti un fattore causale della malattia ateroscle ...ROMA (ITALPRESS) – Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia e nel mondo. Ma nonostante i dati relativi alla consapevolezza degli italiani diano una ...