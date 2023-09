Navazio Anmco | Ipercolesterolemia alla base della malattia aterosclerotica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Milano, 27 set. (Adnkronos Salute) - “L'non è soltanto un fattore di rischio cardiovascolare: tutta la comunità scientifica sottolinea da tempo come rappresenti un fattore causale”. Lo ha detto Alessandro, vicepresidente Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () in occasione dell'incontro organizzato a Milano da Sanofi “Agire prima contro il colesterolo: quanto conta il fattore tempo per proteggersi dai rischi cardiovascolari”. Ma qual è la differenza tra fattore di rischio e fattore causale? “Il fattore di rischio - spiega l'esperto - è qualcosa che può contribuire a provocare una situazione patologica, come può essere una placcao l'aterosclerosi nei nostri distretti ...