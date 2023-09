Navalny trasferito in carcere ancora più duro | almeno un anno in cella di isolamento “Colpa della mia incorreggibilità”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il suo ricorso in appello contro una nuova condanna a 19 anni è stato respinto e ora il dissidente russo Alexeiverràad unpiùperun, nello specifico in unasingola. Finora, 47 anni, era detenuto in undi massima sicurezza. “Ieri, subito dopo il mio appello, mi hportato davanti a una commissione e mi è stato detto che, a causamia, saròad un ‘Ekpt’ per un periodo di 12 mesi”, dove “sono in vigore le condizioni di detenzione più aspre”, “il regime punitivo più severo per qualsiasi colonia penale”, ha detto lo stesso dissidente ...

