Natan ancora titolare | il giudizio dei quotidiani è chiaro

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 settembre 2023) Le prime impressioni in merito alla prestazione dicontro l’Udinese. Ildei veri. La vittoria del Napoli sull’Udinese per 4-1 ha racchiuso al suo interno storie su storie e scenari vari. Fra essi, oltre al ritorno al gol di Kvaratskhelia ed il caso Osimhen, vi è senza dubbio il debutto did’innanzi al proprio pubblico casalingo. Dopo l’ingresso di Braga e la titolarità di Bologna infatti, il brasiliano ha conosciuto anche il sapore dell’erba del Maradona, con la prestazione dell’ex Bragantino valsagli un’ottima impressione da parte degli odiernipromosso a pieni voti, ildeiNon ha per nulla sfigurato la prestazione contro l’Udinese di, in grado insieme ad ...