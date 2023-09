Napoli-Udinese | voti alti in pagella per Osimhen

Napoli - Mangia, impreca, segna. Victor Osimhen ha giocato titolare, ha fatto gol e non ha esultato, però s'è preso gli abbracci dei compagni e lui ...

Napoli - Pochi minuti e la partita di Manganiello (voto: 5) è già in affanno (l'errore minore: netta deviazione di Lovric su tiro di Kvara, era ...

Napoli potrebbe essere costata cara all’Udinese, in cui ruolo è sempre più in bilico dopo la trasferta al Maradona. Un Napoli dal vecchio splendore ...

Ma dove sta andando? Lo avranno pensato in molti quando hanno visto Victor Osimhen correre verso la panchina del Napoli dopo la rete del 2 - 0 ...

Il Napoli non sta passando certo un periodo felice. Le difficoltà esistono e sono evidenti, dentro e fuori dal campo. Le ultime ore poi sono state ...

Il Napoli non sta passando certo un periodo felice. Le difficoltà esistono e sono evidenti, dentro e fuori dal campo. Le ultime ore poi sono state ...

Ecco dove è giunta la storia d'amore tra Victor Osimhen e il. La bufera si è scatenata dopo ... Non è bastato il gol contro l', la richiesta di scuse ufficiali del club. Il clima è di ...La vittoria delcontro l'non chiude le polemiche degli ultimi giorni. Il caso Osimhen è ancora molto lontano dall'essere risolto. Tutto nasce probabilmente dalla necessità di mettere nero su bianco l'...

Napoli-Udinese, la moviola della partita: errore su Lindstrom AreaNapoli.it

Napoli-Udinese, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Napoli Udinese, gara vinta dai partenopei, può portare ad una sospensione; esiste, infatti, un particolare che non tutti conoscono ...Non c’è solo il gol nella prestazione di Victor Osimhen in Napoli-Udinese: il nigeriano ci teneva a dare un altro messaggio dopo le polemiche ...