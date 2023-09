Napoli-Udinese | le dichiarazioni di Garcia dopo la gara

Buonissima prova del Calcio Napoli . In gol Zielinski, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone Le premesse non erano buone: dopo giorni trascorsi ad ...

Andrea Sottil, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro ilAndrea Sottil, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il. PAROLE - "La difficoltà della partita la conoscevamo, non abbiamo nemmeno iniziato ...Commenta per primo Il tecnico delRudi Garcia ha commentato così la vittoria contro l': ' Questioni extra campo Non vi preoccupate per me, ho le spalle abbastanza larghe. Kvara Dopo due pali ha fatto gol, è positivo. ...

Napoli-Udinese, le pagelle: niente paura, solo divertimento dopo 24 ore sulle montagne russe CalcioNapoli24

Una vittoria che dà fiato per la classifica e morale al Napoli, che supera l’Udinese 4-1 e risale in graduatoria. Dopo la sfida, il tecnico degli azzurri, Rudi Garcia ha commentato la gara ai ...Ecco le parole di Rudi Garcia nel post Napoli - Udinese, l’allenatore azzurro ha commentato la vittoria dei suoi.