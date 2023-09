Napoli-Udinese 4-1 | poker azzurro e Osimhen trova il gol

Leggi su seriea24

(Di giovedì 28 settembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte 4-1 l’nel match in calendario per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia si impongono con il rigore di Zielinski e il gol dinel primo tempo, nella ripresa a segno Kvaratskhelia e Simeone. Per i friulani, gol della bandiera di Samardzic. Il successo consente alla formazione allenata da Rudi Garcia di salire a 11 punti. L’è ferma a 3. I padroni di casa concedono in avvio una conclusione a Payero, che non inquadra la porta al 5?. Da lì in poi, monologoallo stadio Maradona. Zielinski si fa vivo all’11’ e dà inizio all’assedio, premiato al 19? con la concessione del calcio di rigore dopo l’intervento del Var. L’arbitro Manganiello lascia correre dopo il contatto tra Ebosele e Kvaratskhelia ma viene ...