Napoli-Osimhen | tutti i retroscena del caso social | la rottura resta

Ma dove sta andando Lo avranno pensato in molti quando hanno visto Victorcorrere verso la panchina deldopo la rete del 2 - 0 all'Udinese festeggiata lasciandosi abbracciare dai compagni ma senza esultare in modo euforico. L'attaccante nigeriano va da ...Non so ora serimette sui social suoi le maglie azzurre, ma la maglia la ama e dà tutto per il". "Io mi sono complimentato con- ha detto ancora Garcia - , ho un ottimo ...Il giornalista bacchetta l'atteggiamento di Victor Osimhen: 'Sta buttando via tempo per crescere come giocatore e come persona'.Il gol, la non esultanza, gli abbracci coi compagni e un caso che, nonostante la bella vittoria che risana l'ambiente attorno a Rudi Garcia, non accenna a placarsi. E con esso il presente e futuro che ...