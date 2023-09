Napoli | Osimhen | il no del club a un intervento video per scopi benefici dietro la sua rabbia

(Di giovedì 28 settembre 2023) Oltre alla plateale contestazione nei confronti di Rudi Garcia per la sostituzione di Bologna, emerge un'altra vicenda raccontata dalla Gazzetta dello Sport. Come da contratto per questioni relative ...

e ilmai così distanti: Ryanair indica la rotta . I video su Tik Tok delsono la punta dell'iceberg: il retroscena. Che non sarebbe stata una stagione facile perlo si ...... esultanza gol VictorIlnega di aver mai ricevuto richiesta dal giocatore né dal suo entourage per un video benefic o. Il club di De Laurentiis smentisce quanto scritto oggi dalla ...

Napoli-Udinese, pagelle: Kvaravaggio è tornato, Osimhen pure. Bravi tutti, il voto più alto a... AreaNapoli.it

Napoli, Garcia: "Osimhen doveva tirare il rigore! Foto rimosse dai social Ama la maglia" Fantacalcio ®

La SSC Napoli ha voluto chiarire una notizia circolata della mattinata odierna in merito a una presunta richiesta di Osimhen per un video di beneficenza.Il Napoli rialza la testa e lo fa anche grazie ai suoi uomini simbolo. Il successo per 4-1 in casa contro l’Udinese regala ossigeno alla squadra.