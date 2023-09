Napoli ' Osimhen è patrimonio del club | mai voluto offendere'

(Di giovedì 28 settembre 2023) "Il Calcio, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere maio prendere in giro Victortecnico della società". Così una nota ...

Nonostante la convincente vittoria contro l’Udinese, in casa Napoli continua a far discutere il caso Osimhen. E su questo è Arriva to il comunicato ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Napoli , onde evitare ogni strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in ...

Così ilsul proprio sito ufficiale spiega in due righe l'affaire legato a Victore alla diffusione dei video su TikTok. La spiegazione della società "Rappresenta dato di esperienza ...Non sono servite le scuse del media social del, per Calenda, procuratore dell'attaccante si ... Non è il video ad aver fatto infuriare. Piuttosto è la spia di un malessere che cova da ...

Il video pubblicato sui social del Napoli che prende in giro Osimhen Corriere TV

"Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società". Così una nota ...NAPOLI (ITALPRESS) – Due giorni dopo l’esplosione del caso e poche ore dopo il netto successo sull’Udinese con tanto di prova convincente, il Napoli prova ...