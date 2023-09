(Di giovedì 28 settembre 2023) Le decisioni deldopo- Udinese 4 - 1 lasciano in eredità un'ammenda di diecimila euro per il club azzurro. Il motivo? Unreiteratamentein direzione di ...

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo- Udinese 4 - 1 lasciano in eredità un'ammenda di diecimila euro per il club azzurro. Il motivo Unpuntato reiteratamente puntato in direzione di Marco Silvestri , portiere dei ...Ildovrà pagare diecimila euro "per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio di luce -in direzione del portiere della squadra avversaria". Anche dopo la diffusione dell'annuncio ...

Napoli, laser puntato contro Silvestri: la decisione del giudice sportivo Corriere dello Sport

UFFICIALE - Giudice Sportivo, ammenda per il Napoli per un laser contro Silvestri Tutto Napoli

Nel corso della trasmissione "Sky Calcio Club", il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Osimhen: "Il tik tok del Napoli Non era un'offesa, ma qualcosa per far ridere, ...Tra le decisioni del Giudice Sportivo anche due provvedimenti che riguardano il Napoli. Kaba. Il calciatore del Lecce, avversario del Napoli sabato in campionato, dopo l’espulsione per doppio giallo r ...