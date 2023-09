... concomitante con l'infrasettimanale di campionato, ilpoteva veder sbriciolato in poche ore ... In panchina, il nonno Aurelio Andreazzoli èa farsi voler bene dai propri calciatori, in ...Reduce dalla negativa esperienza al Valencia, il tecnico calabrese èin panchina per ... Per il numero 1 della società transalpina, l'ex Milan eha quindi il carattere ideale per lavorare ...

È tornato Lobotka, il Napoli era meno concentrato su quanto ... IlNapolista

Rudi Garcia, rivivi la diretta: "Il Napoli ha rimesso l'orologio all'ora giusta" Corriere dello Sport

Corriere dello Sport – Napoli, è tornato il bel gioco: in 90 minuti è riapparso tutto quello che era sparito. L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sulla ripresa del Napoli, che ha ...Nella giornata del cavalcavia Osimhen, concomitante con l’infrasettimanale di campionato, il Napoli poteva veder sbriciolato in ... In panchina, il nonno Aurelio Andreazzoli è tornato a farsi voler ...