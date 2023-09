Napoli | bradisismo | cos’è e cosa succede? Possibile allarme eruzione ai Campi Flegrei

(Di giovedì 28 settembre 2023)nella zone dei Campo. Sotto osservazione ancora di più l’intera aerea a Nord Ovest didove negli ultimi giorni si sono registrate diverse scosse.? La terra deicontinua a tremare e lo fa con sempre più intensità. Per adesso non riportando nessun danno a cose o persone. L’ultima scossa avvertita è stata di magnitudo 4,2. “È stato il maggiore degli ultimi 40 anni“ ed è parte di “uno sciame cominciato ieri mattina alle 5, caratterizzato da 80 eventi di intensità inferiore”, spiega all’ANSA Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio ...

«C'è uno sciame sismico in atto nei Campi Flegrei iniziato alle ore 1,57 di questa notte dove abbiamo registrato, finora, in totale oltre 50 eventi ...

Un nuovo sisma di magnitudo 4.2 - il più forte in 40 anni - ha colpito la zona vulcanica nel Napoletano. Da anni il terreno di quest'area ha iniziato ...

La scossa più forte degli ultimi quarant?anni. Un record di cui potevamo fare a meno, soprattutto perché le ultime 36 ore non sono state prive di ...

Dalla Prefettura diarriva la conferma della PEC che il vulcanologo Giuseppe De Natale, ex ... dove ilflegreo è più intenso e parla di rischio imminente e una evidente fortissima ...... situato proprio alle porte di, sotto il Vesuvio (quindi dalla parte opposta rispetto ai ... 'Ecco cosa sta accadendo ai Campi Flegrei' 'E' per via delche vi sono le scosse di ...

Napoli, bradisismo e possibile eruzione nella zone dei Campo Flegrei. Sotto osservazione ancora di più l’intera aerea a Nord Ovest di Napoli dove negli ultimi giorni si sono registrate diverse scosse.Un'evacuazione della zona rossa ed eventualmente gialla per il rischio bradisismo e vulcanico, che coinvolgerebbe rispettivamente circa 600mila e 700mila persone, va programmata razionalmente e ...