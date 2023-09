Nadef | Unimpresa | “Coperta corta”

Leggi su impresaitaliana

(Di giovedì 28 settembre 2023)commenta laed afferma che è essenziale rinviare il patto di stabilità Ue «Quella disegnata dalla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è unaper le finanze pubbliche del nostro Paese. Diventa perciò essenziale il rinvio delle regole del Patto di stabilità dell’Unione europea per evitare di avere mani legate e risorse prossime allo zero per sostenere le indispensabili misure economiche per il 2024. La scelta di ricorrere a più deficit è comunque un segnale politico coraggioso e apprezzabile da parte del governo». Lo dichiara il vicepresidente di, Giuseppe Spadafora, commentando laal vaglio del Consiglio dei ministri. «Le micro e piccole imprese del nostro Paese hanno bisogno di sostegni importanti per poter ...