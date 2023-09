Nadef? Superbonus eversivo e criminale Conte inchiodato dal suo ex ministro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) L'exdell'Economia Giovanni Tria spara a zero sul partito che lo aveva fortemente voluto su quella poltrona, il Movimento 5 Stelle, nel governo gialloverde del1. "In questo momento una politica fiscale troppo espansiva non avrebbe alcun effetto reale sulla crescita. Dal punto di vista della reputazione avrebbe avuto anzi un effetto negativo. Teniamo presente che il governo si trova ad affrontare una doppia morsa, quella di una recessione globale e quella causata da un provvedimento che consideroportato avanti dal governo2, il", che ha "creato una voragine nel bilancio dello Stato, anche per gli anni a venire". Sono le durissime parole dell'intervista che Tria ha concesso a La Stampa. Promossa la linea seguita dal governo Meloni in ...