Mutuo agevolato prima casa | c’è la proroga

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ancora tre mesi a disposizione per i giovani sotto i 36 anni per accedere alsulla. La misura introdotta dal governo Draghi era in scadenza il 30 settembre, ma ha ricevuto in Consiglio dei ministri lafino a fine 2023. La nuova scadenza Gli aventi diritto interessati a beneficiare dell’agevolazione potranno dunque inviare la domanda entro la nuova scadenza del 31 dicembre 2023. La richiesta dovrà essere presentata all’istituto bancario che rilascia il finanziamento, insieme alla dichiarazione Isee sotto i 40mila euro annui. La banca inoltrerà dunque l’istanza alla Consap, la società assicurativa controllata dal ministero dell’Economia che gestisce il fondo, la quale a sua volta comunicherà entro 20 giorni l’esito istruttorio della garanzia. Dalla sua introduzione, la ...

E' la posizione del Consiglio nazionale degli ingegneri in occasione del 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia ...Favorire l'autonomia abitativa in Italia, sostenendo i più giovani. Con il Decreto Sostegni Bis sono state introdotte le agevolazioni prima casa per gli under 36 e con il decreto legge approvato dal C ...