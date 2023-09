(Di giovedì 28 settembre 2023) “A Crédito” è il brano del mese di salsaper il mese di. Sul podio anche il tributo a José José e “Cubanicho Llegó” Apriamo la rubrica didedicata alla salsacon il primo brano della playlist. A “Credito” è un nuovo singolo con due dei grandi della: Norisley Valladares Gomez, alias ElNoro e Alexander Abreu. Il primo è uno dei più grandi cantanti cubani, ha suonato in gruppi come Maykel Blanco, Manolito Simonet e Pupi y Los Que Son Son prima di fondare la sua Primera Clase. Il secondo protagonista venne e aiutò El Noro durante la produzione del suo primo album. La collaborazione continua così in questa bellissima timba, accompagnata da un videoclip del processo di registrazione della canzone, diretto da Yoharis Alling. ? PLAYLIST: ...

Il primo concorrente è Alvaro Gutierrez , cantante e barbiere di originearrivato in Italia quattro anni fa per inseguire il sogno della. A Cuba il ragazzo ha lasciato la mamma, che per ...Vuole dimostrare di potercela fare nel mondo della. Luca Galise , 17 anni, di Cava de' ... Frida è una ragazza italo -che si impegna per eccellere in ogni aspetto della sua vita. È brava ...

A Zambana torna la «Fiesta Cubana», tra musica caraibica e ... Il T Quotidiano

Musica cubana famosa, canzoni hits top 10 di settembre 2023 L'Opinionista

Una semana después, la cantante galesa Tara Lowe y el guitarrista-vocalista americano Sean Clapis estrenan en Canal Jazz un apasionante proyecto de jazz vocal con formato de cuarteto, con temas de ...Un programa organizado por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí dio a conocer la obra de la artista en distintos escenarios de varias poblaciones valencianas, así como abordó el pap ...