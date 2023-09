Moviola Napoli-Udinese | promosso Manganiello | rigore giusto

- Udinese, i casi da. Per Marelli l'arbitro potrebbe essere sospeso .- Udinese, i precedenti di Manganiello con le due squadre. Per Manganiello è stato l' ottavo incrocio in ...- Pochi minuti e la partita di Manganiello (voto: 5) è già in affanno (l'errore minore: netta deviazione di Lovric su tiro di Kvara, era angolo): spiegate le scelte di Rocchi, che lo utilizza ...

Moviola Napoli-Udinese: ok il rigore su Kvaratskhelia, sbracciata su Lindstrom al limite della regolarità CalcioNapoli24

Napoli-Udinese, moviola: Perché l'arbitro potrebbe essere sospeso Virgilio Sport

Paolo Di Canio non le ha mandate a dire a Victor Osimhen. L'ex attaccante di Napoli, West Ham e Lazio, oggi opinionista di Sky Sport, dagli studi dell'emittente satellitare ha puntato il dito contro l ...Una clip di Dazn in cui si può osservare le facce della partita di Victor Osimhen: tanta voglia e carica per lui ...