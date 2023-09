(Di giovedì 28 settembre 2023) Roma, 28 sett –? Un binomio che uno degli autori di “Il, lae il” , Antonello Cresti, aveva affrontato già in un suo saggio precedente, ovvero Lae i suoi nemici. Il libro succitato è una novità editoriale che ci permettiamo di segnalare, in attesa di poter leggere, uscito questa estate grazie ad Edizioni Mariù. Il, lae ilSono Antonello Cresti e Roberto Michelangelo Giordi gli autori del testo, che sarà presentato ad Arezzoli il prossimo 5 ottobre. Il saggio è un dialogo tra i due, i quali riflettono sull’abbruttimento dell’arte nel mondo contemporaneo e sui suoi aspetti più politici. Un tema che negli ambientiè molto in voga da anni, ...

anti - transizione ecologica crescono in potenza, come quello degli agricoltori olandesi, importante in vista delle imminenti elezioni politiche. Esempi sparsi, tratti dalla sola cronaca ...... sopratutto nei circoli intellettuali eddella sinistra. Tuttavia la celebrazione è ... la fusione tra i duein partito è saltata, le strade si sono separate in polemica. Il ...

Movimenti editoriali dissidenti: “Il bello, la musica e il potere” Il Primato Nazionale

Meloni, il rischio di troppe promesse - Editoriali, Roma La Provincia di Como

25/09/2023 - Il 31 ottobre scadranno i termini per la presentazione delle istanze di contributo per l'anno 2024, come previsto dalla Legge regionale n. 13/2013, "Promozione e sostegno dell'editoria li ...