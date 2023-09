Mourinho | le scelte per il Genoa | la difesa della Roma è forzata

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Roma , match valido per la 6^ giornata di Serie A. Giallorossi a caccia della vittoria dopo il pareggio contro il ...

Due campioni del mondo, due ex juventini: Dybala più Paredes , la Roma si affida a chi conosce bene Torino per battere il Torino . Paulino ha già ...

Niente esperimenti, in campo vanno le certezze. José Mourinho non vuole steccare la prima in Europa ma dare continuità al lavoro fatto in questo ...