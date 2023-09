Mourinho | la peggiore partenza della mia carriera

(Di giovedì 28 settembre 2023) "La peggiorRoma da quando ci sono i tre punti ma anche la la peggiormia". Josènon nasconde l'amarezza per la sconfitta col Genoa e ammette che "...

In certe condizioni "servirebbero maggior solidità e spirito di squadra", afferma. . . 28 settembre 2023Se è così quando vince, come sarà quando perderà La Lazio sta cercando di reagire al problema: perdere senza sapere bene perché. E la Roma si sta riprendendo da un inizio in cui...

Il solito e ormai noto Josè Mourinho. Che però dice subito ... È un momento in cui abbiamo questa sensazione. È il peggior inizio della mia carriera, ma è anche la prima volta nella storia della Roma ...“Il periodo è così ogni tiro in porta che subiamo è gol, è il momento che è così. La classifica E’ il mio peggiore inizio di carriera, ma è anche la prima volta che la Roma fa due finali di fila”.