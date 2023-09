Motomondiale | Martin | ' mi godo il momento migliore della mia carriera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) Motegi, 28 set. - (Adnkronos) - "Miilmia". Jorgearriva a Motegi in piena lotta per il titolo mondiale, si trova solo a 13 punti dal leader Francesco Bagnaia. Lo spagnoloDucati Pramac arriva dal 2° posto nel Gp dell'India, dove ha avuto un tracollo fisico dopo il traguardo. "Ho subito una sorta di disidratazione, ma cinque ore dopo ero già a posto e ora sono in condizioni perfette".torna sulle fasi finaligara, quando ha rischiato di perdere il secondo posto nel duello con Quartararo. "Ho perso un po' in frenata e sono uscito dalla pista, rientrando mi sono trovato Fabio addosso, ma ho fatto il miglior sorpassomia ...