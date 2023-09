MotoGP GP Giappone 2023 | Bagnaia | “Sono sulla strada giusta | ultimi weekend sfortunati”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Francescoha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione del GP deldi, in programma sul circuito di Motegi: “Penso che laintrapresa sia quella. Io e il team ci siamo confrontati e loro credo che il lavoro che stiamo facendo vada nella direzione. Il problema rimane la frenata, dove non si riesce a trovare il feeling. Cioè, freno allo stesso modo ma non fermo la moto, cosa che prima non succedeva. Tuttaviaconvinto che già domattina sarà a posto“. Il pilota della Ducati ha poi proseguito: “Negligiorni abbiamo analizzato tutti i video dei punti di staccata a Barcellona e Misano, per cercare di risolvere il problema. Come se poi fosse così facile ...