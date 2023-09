MotoGP | Alex Rins riceve il via libera dei medici e potrà tornare in pista a Motegi per il GP del Giappone

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dopo oltre tre mesi di stop,sta perfinalmente in. Il catalano del Team LCR Honda è stato infatti dichiarato fit daiin quel diquindi prendere parte alle prove libere di domani in vista del Gran Premio del2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale. L’ex pilota della Suzuki si era infortunato gravemente al Mugello il 10 giugno, cadendo nella Sprint del GP d’Italia e riportando la frattura di tibia e perone della gamba destra, con delle complicazioni anche alla caviglia (che si è rivelata a conti fatti il problema principale). Da alloraha saltato le successive otto gare, perdendo quindi tutta la fase centrale del campionato. Nei ...

Rins 'saluta' Honda Il sodalizio tra Rins e Honda è durato una sola stagione. Il pilota spagnolo dopo sei anni in sella alla Suzuki ha dovuto trovare rifugio in altri lidi in seguito al ritiro della casa di Hamamatsu

