Moto3 | lotta a sei per il Mondiale | a Motegi sarà duello Masià-Sasaki?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non c’è tempo per le riflessioni: il Moto2023 riparte subito dopo la prima volta nella storia in India. Continua la stagione con la tournée asiatica che fa tappa aper il Gran Premio del Giappone: in una situazione particolarmente intricata, vedremo se questa gara ci offrirà al termine del weekend delle gerarchie più chiare e solide. Come di consueto infatti, inci sono tantissimi piloti in corsa per il: all’appuntamento nipponico arrivano addirittura i primi tre piloti racchiusi in un solo punto: Daniel Holgado (174), Jaume(174) e Ayumu(173). Holgado sembrava il candidato più solido, ma il brasiliano nelle ultime gare si è giocato gran parte del vantaggio arrivando 22esimo in Catalogna e 16esimo a Misano, per poi prendersi la quarta ...

A Motegi Bezzecchi ha vinto nel 2018 in, mentre in MotoGP non è andato oltre il decimo posto ... Sono piuttosto rilassato, la veraè tra Pecco e Martin. Sono vicino, ma mai abbastanza. Se ...Sono sempre andato abbastanza veloce qui, ho centrato il mio primo podio nel Mondiale in, e ... ma dobbiamo continuare a curare tutti questi aspetti anche qui a Motegi per poter essere in...

Il Gran Premio del Giappone è uno dei più attesi per Marco Bezzecchi, che ricorda per il primo podio mondiale conquistato nel 2017, quando correva in Moto3. Lo scorso anno, al debutto in MotoGP, ha ot ...Seconda gara della fase asiatico-oceanica per MotoGP, Moto2 e Moto3. Martín a ridosso di Bagnaia, Bezzecchi sogna la rimonta.