Moto2 | GP Giappone 2023 | Acosta vuole il tris per continuare la fuga iridata | ultima chiamata per Arbolino?

(Di giovedì 28 settembre 2023) Prosegue in Estremo Oriente la lunga tournée asiatica del Motomondiale, che fa tappa questo weekend a Motegi per il Gran Premio del, valido come quattordicesimo appuntamento della stagione. Inle ultime settimane hanno tagliato definitivamente fuori dai giochi per il titolo Jake Dixon, riducendo a due il novero dei pretendenti al trono iridato. Il britannico del Team Aspar GasGas è infatti sprofondato a -90 dal leader della generale Pedro, sempre più lanciato verso il secondo Mondiale della carriera (dopo il trionfo da rookie in Moto3 nel 2021). Il giovane talento spagnolo è reduce da due successi di fila a Misano e Nuova Delhi che gli hanno consentito di fare il vuoto in campionato, grazie ad una costanza di rendimento impressionante dopo il passo falso di Le Mans. Il fenomeno del Team Red ...