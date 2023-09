Morto Michel Gambon | l’Albus Silente di “Harry Potter”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) L’attore irlandese sir Michael, celebre per il suo ruolo di Albusnella saga di, è deceduto all’età di 82 anni in un ospedale di Witham, nell’Essex, Regno Unito. La notizia è stata confermata dalla sua vedova, Lady, e dal figlio Fergus, che – in una nota – hanno descrittocome il loro “amato marito e padre”. L’attore è spirato serenamente – si legge ancora -, circondato dalla sua famiglia, dopo una battaglia contro la polmonite. Michaelè stato una figura iconica nell’industria dell’intrattenimento, avendo lasciato un segno indelebile sia in televisione che al cinema, sul palcoscenico teatrale e persino in ambito radiofonico. Nel corso della sua illustre carriera, ha ricevuto quattro premi Bafta, confermando il suo ...