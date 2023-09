Morto Michael Gambon | attore di serie TV e interprete di Silente in Harry Potter

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Si è spento all’età di 82 anniirlandese noto per aver recitato in numeroseTV e per aver recitato nel ruolo di Albusnella saga di, in cui ha sostituito, a partire dal terzo film, Richard Harris.è stato un apprezzatodi teatro, doppiatore, ma ha raggiunto la notorietà grazie al Philip Marlow nelladella BBC The Singing Detective, andata in onda nel 1986. L’interpretazione gli fece ricevere il British Academy Television Award per il miglior. Sempre in TV è stato il commissario Maigret nell’omonimatelevisiva del 1992. Sono molte le sue partecipazioni intelevisive. Nel 2010 ...