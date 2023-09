Morto Armando Sommajuolo | volto del Tg di La7 | aveva 70 anni

(Di giovedì 28 settembre 2023)oggi 28 settembre: la notizia è stata diffusa da Enrico Mentana, direttore del Tg di La7 Il giornalistaè moorto oggi, il 28 settembre. Era unnoto al pubblico televisivo per aver condotto il telegiornale sia su TMC che su La7.si era ritirato nel 2015, e la notizia della sua morte è stata annunciata da Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, attraverso un post su Facebook ed Instagram. Il messaggio di addio dia Enrico Mentana "Stamattina se ne è andato, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015 - ha scritto Enrico Mentana nel post condiviso sui …

Sommajuolo, volto del Tg La7, èquesta notte all'età di 70 anni. A darne notizia con un post sui social è Enrico Mentana. 'Stamattina se ne è andatoSommajolo, colonna di questo ...ROMA - E', all'età di 70 anni, il giornalistaSommajuolo, volto noto di La7. A dare l'annuncio Enrico Mentana su instagram: "Stamattina se ne è andatoSommajuolo, colonna di questo ...

Armando Sommajuolo, morto il volto storico del Tg di La7: aveva 70 anni Corriere della Sera

Armando Sommajuolo, morto lo storico giornalista di La7: aveva 70 anni. Mentana: «Colonna del nostro tg» ilmessaggero.it

È morto a 82 anni l’attore irlandese Michael Gambon, noto al grande al grande pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio di Albus Silente (Albus Dumbledore nella versione originale) in ...Il giornalista Armando Sommajuolo è moorto oggi, il 28 settembre. Era un volto noto al pubblico televisivo per aver condotto il telegiornale sia su TMC che su La7. Sommajuolo si era ritirato nel 2015, ...