Morto Armando Sommajuolo | il giornalista volto storico del Tg di La7 e Tele Montecarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) E’Sommajolo,del giornalismovisivo italiano, noto per le sue apparizioni sue successivamente su La7. Lì Sommajolo ha condotto ilgiornale della Rete e ha presentato diversi programmi di approfondimento prima di ritirarsi nel 2015. Come inviato speciale, ha seguito molte delle più importanti crisi internazionali a partire dal 1995. Nato a Roma,Sommajolo ci ha lasciato all’età di 70 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata su Facebook da Enrico Mentana, direttore del Tg di La7, che ha ricordato il collega come una figura fondamentale delgiornale sin dai tempi in cui era conosciuto come “Tmc news”. Lo ha descritto come un ...