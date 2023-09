Morto Armando Sommajuolo | giornalista storico di La7 | aveva 70 anni

Enrico Mentana ha dato l’annuncio della scomparsa del giornalista: «Per molti di noi era un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un ...

Scrive Enrico Mentana, direttore del tg La7: Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo , colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si ...

il giornalista di La7Sommajuolo. A darne la notizia è stato il collega e amico Enrico Mentana con un post su Instgaram: 'Stamattina se ne è andatoSommajuolo, colonna di questo ...Mentana ha scritto nella descrizione del posto Ig : 'Questa mattina ci ha lasciatoSommajuolo, una presenza fondamentale in questo telegiornale fin dai tempi in cui era conosciuto come Tmc ...

Armando Sommajuolo, morto il volto storico del Tg di La7: aveva 70 anni Corriere della Sera

Morto lo storico conduttore del Tg La7 Armando Sommajuolo a 70 anni: il ricordo commosso di Enrico Mentana Virgilio Notizie

(Adnkronos) – Morto il giornalista Armando Sommajuolo, volto storico di Tmc e di La7 poi, scomparso all’età di 70 anni. “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale da ...Scomparso nella giornata di oggi Armando Sommajuolo: La7 e la tv italiana in lutto Poco fa è arrivata una brutta notizia nel panorama televisivo italiano.