Morte Napolitano | parla la nipote Sofia | “Non mi ha mai condizionato”

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) In una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta, ovvero ladell’ex presidente della Repubblica Giorgio Meno di una settimana fa la notizia che ha addolorato il nostro Paese. Ovvero quella relativa alladi Giorgio. L’ex presidente della Repubblica (per due mandati) si è spento all’età di 98 anni dopo essere stato una delle colonne principali del nostro Paese. Dopo l’apertura della Camera ardente, i funerali a Montecitorio (in forma laica). Se ne sta continuando are. Soprattutto grazie a chi lo ha conosciuto ed ha avuto l’onore di stare accanto a lui in tutti questi anni.dell’ex presidente della Repubblica Giorgio (Ansa Foto) ...