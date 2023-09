Monza | Palladino | oggi è stata una partita formativa

Tantoquanto Motta vogliono la palla e quando non ce l'hanno sanno chiudersi con ordine. Risultato: ritmo pacato, le occasioni arrivano timide. Meglio ilnella prima mezz'ora. Lì ...Commenta per primo Il tecnico delRaffaeleha commentato a DAZN il pareggio interno per 0 - 0 contro il Bologna: "E' stata una partita equilibrata tra due squadre che giocano bene a calcio. Tutte e due le squadre hanno ...

Il Papu Gomez al Monza, lo conferma Palladino Torino Granata

MONZA-BOLOGNA 0-0 Terzo pareggio consecutivo e soli 3 punti in 4 gare per il Monza, che soffre la mancanza di un “bomber” in organico. Carenza che si spera verrà colmata dall’imminente arrivo, confe ...Conosco il giocatore e so che ha voglia di rimettersi in gioco". Parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del match contro il Bologna ...