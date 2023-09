Monza-Bologna LIVE 0-0 | Zirkzee prova a sorprendere Di Gregorio | attento il portiere

(Di giovedì 28 settembre 2023) All’U-Power Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U-Power Stadium,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziato il match 8? Fase di studio in questi primi minuti 14?il destro Kyriakopoulos, palla respinta dalla difesa 15? AVANTI IL! Strepitoso assist di esterno di Colpani per Mota Carvalho che di testa batte Skorupski, che riesce solo a toccare 17? Dopo controllo al Var viene annullato il gol: era in fuorigioco Mota al momento del colpo di testa 26? Tiene palla il ...

Monza, 28 set. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Monza-Bologna , match valido per la sesta giornata di Serie A, ...

All'U - Power Stadium, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'U - Power Stadium,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...... valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale, che vede di fronte Frosinone - Fiorentina e. Di Francesco (LaPresse) - Calciomercato.itLa squadra ...

Serie A: in campo Monza-Bologna 0-0 Frosinone-Fiorentina 0-1 LIVE Agenzia ANSA

Monza, 28 set. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Monza-Bologna, match valido per la sesta giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'U-Power Stadium della ...Si sono appena conclusi i primi tempi del turno infrasettimanale di Serie A. Le sfide in corso sono quelle tra Monza e Bologna che sono andare all'intervallo sullo 0-0, mentre la ...