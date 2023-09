Monza-Bologna 0-0 | Thiago Motta | “Volevamo vincerla | errori arbitrali iniziano a essere troppi e decisivi”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il tecnico delha commentato il pareggio esterno per 0-0 contro il: “Complimenti ale a Palladino, che è una squadra che gioca bene a calcio. Abbiamo provato entrambi anel finale. Saelemakers ha sbagliato e sa che è un giocatore importante per la squadra. Orsolini sa che deve conquistarsi il posto perché voglio farli giocare tutti”. L’ex allenatore del Genoa si è soffermato sul grave errore arbitrale sul gol annullato a Ferguson: “Non ci sarebbe neanche bisogno della televisione per vedere un errore del genere. Siamo già a quattrosu sei, non parlo mai di arbitri però non è possibile. Lo abbiamo visto tutti. Sono sviste gravi che vanno corrette. Nelle riunioni che convocano gli arbitri si ...

La sesta giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio Frosinone - Fiorentina è terminata 1 - 1 mentre si è conclusa con il punteggio di 0 - 0. Il programma prosegue con il posticipo serale Genoa - Roma, ora in corso ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno infrasettimanale di ...

