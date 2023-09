Monza-Bologna 0-0 | Palladino | “Abbiamo giocato un’ottima partita | errori arbitrali gravi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il tecnico delha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno per 0-0 contro il: “E’ stata unaequilibrata tra due squadre che giocano bene a calcio. Tutte e due le squadre hannobene, noi siamo stati bravi a difenderci e a ripartire con ordine.provato a mettere in campo le nostre idee e ci siamo riusciti in parte. Non parlo mai di arbitri – continuasuglidel fischietto Pezzuto – ma oggi è stato oggettivo. Il gol delera buono e c’era un rigore su Vignato. Entrambe le squadre sono state penalizzate dagli”. “Confermo l’arrivo del Papu Gomez, non ci aspettavamo questo colpo ma ci ...