Mondiali di Nuoto Pinnato | l’Italia fa tris sul podio | oro | argento e bronzo da storia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 settembre 2023) Belgrado – Si svolgeranno fino alla giornata di domani 29 settembre, le gare degli Azzurri aidi, per le categorie Senior e Junior CMAS per le acque libere. A Belgrado intantosi prende tre medaglie. Un oro, une un, contutto italiano. Silvia Belli si è laureata campionessa mondiale junior dei 1000 m pinne. Ad aggiudicarsi l’è stata invece Consuelo Dametto, brava a centrare il secondo posto nei 1000 m pinne senior, davanti all’altra italiana in gara, ovvero Anna Pontarollo, medaglia dial suo esordio in una competizione iridata. Ottimi sono stati i piazzamenti di Antonio Verdoliva, quarto nei 1000 m monopinna junior, Valentina Crivello, quinta nei 1000 m monopinna ...