(Di giovedì 28 settembre 2023), lahato i 16: due in Canada, tre in Messico e il resto negli Stati Uniti Lahato quali saranno i 16i che ospiteranno iin Canada, Messico e Stati Uniti. Di seguito tutte le sedi. Canada: Torontoum (45.000 spettatori) e BC Place Vancouver (54.000). Messico: Eo Azteca Mexico City (83.000), Eo Guadalajara (48.000) e Eo Monterrey (53.500). Stati Uniti: Atlantaum (75.000), Bostonum (65.000), Dallasum (94.000), Houston ...

Tutto pronto per l’avvio delle qualifica zioni ai Mondiali 2026 per quanto riguarda le nazionali Sudamerica ne: andiamo a scoprire il Regolamento e ...

In vista della 26^ edizione dei Mondiali di Calcio , in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, la Fifa ha ufficializzato i sedici ...

, la FIFA ha annunciato i 16 stadi della competizione: due in Canada, tre in Messico e il resto negli Stati Uniti La FIFA ha annunciato quali saranno i 16 stadii che ospiteranno i ...In vista della 26edizione deidi calcio , in programma nelin Canada, Messico e Stati Uniti, la Fifa ha ufficializzato i sedici stadi che ospiteranno le partite . Due si trovano in Canada, tre in Messico e ben undici ...

Mondiali 2026, la FIFA annuncia gli stadi della competizione Calcio News 24

Mondiali 2026, via alle qualificazioni: Argentina in campo, in Europa si comincia nel 2025 ilmessaggero.it

Il rialzo atteso è decisamente inferiore al +7% registrato nei precedenti tre decenni. Quest'anno l'incremento atteso è del +1,2% dopo il calo del -3,7% nel 2022 ...Manca poco, pochissimo, forse poi la Simico, la società pubblica che si occupa di infrastrutture, dovrà arrendersi (e fare un comunicato). Non si trova nessuno disposto a costruire la pista olimpica d ...