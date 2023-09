Monaco | il Principato è sempre più sostenibile

Leggi su funweek

(Di giovedì 28 settembre 2023)– celebre per la sua aura di raffinatezza ed eleganza – si presenta ora sotto una nuova luce, dedicandosi con zelo all’obiettivo di diventare il modello europeo di sviluppo urbano e sociale. Ildiha abbracciato infatti da tempo l’impegno per la tutela dell’ambiente, sotto la guida di S.A.S. il Principe Alberto II, fissando ambiziosi traguardi per il futuro. Tra questi spicca la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e l’obiettivo ancora più ambizioso di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. L’approccio deciso delcoinvolge cittadini e turisti, sfidandoli a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente attraverso azioni di varia portata, che hanno un impatto significativo sulla gestione del ...