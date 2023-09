Modalità aereo | cosa si rischia se non la metti prima del decollo? Quello che devi sapere

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 28 settembre 2023)delricordarsi sempre di mettere il proprio cellulare in, la scienza spiega il perché di questa direttiva. In seguito alla pandemia i viaggi insono cambiati molto pur rimanendo sempre gli stessi. Tra le cose che sono ancora vietate a bordo di un velivolo non si può fumare ed è consigliato impostare il proprio smartphone sulla. Una direttiva presente da molto tempo che negli anni è rimasta invariata. Si tratta di due impedimenti, quelli appena citati, che possono cambiare drasticamente l’esperienza di viaggio. Telefono in, perché è importante farlo – Grantennistoscana.itSe per quanto riguarda il fumare la questione principale riguarda la salute, perché è ancora oggi ...