Moda e tagli capelli | il blazer in pelle di Melissa Satta e la chioma lunga

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ilinè sempre di tendenza e ovviamente non può mancare nell'autunno 2023. Recentemente il capo in questione è stato indossato anche da. E' molto gettonato anche il suolunghi. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso da molte donne, per scoprire attentamente tutte le novità dell'autunno 2023. Novità outfit autunno 2023 Nell'ultimo periodoha sfoggiato una t-shirt di colore bianco. Il capo ha le maniche corte e lo scollo rotondo. Inoltre la showgirl ha abbinato un paio di shorts. Quest'ultimi hanno la vita alta e sono perfetti per mettere in evidenza le gambe. Gli shorts sono realizzati innera. Un outfit davvero molto glamour e che può essere scelto in ogni occasione. ...