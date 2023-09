Minacce social al medico di Messina Denaro | denunciato giovane

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023)alche ha curato Matteo: scatta la denuncia nei confronti di unPochi giorni fa la morte di uno dei pochi latitanti e pericolosi boss del nostro Paese come Matteo. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte di lunedì 25 settembre poco dopo le ore 2 di notte, dopo essere stato in coma irreversibile. Questo periodo non è stato affatto facile per uno dei medici che lo ha curato fino alla fine. Per il semplice motivo che continuava a riceveredi morte (suinetwork) da parte di un estimatore del boss nativo di Castelvetrano. Matteo(Ansa Foto) Notizie.comTanto da costringerlo a vivere nel terrore e ...