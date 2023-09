Minacce e insulti al generale Vannacci | la protesta dei comunisti

E in cui, secondo quanto racconta la giovane, le avrebbe rivolto molti. Le indagini "Non voglio parlare male di lui " precisa lei " voglio solo sapere se quei video, che mi ha ...e comportamenti ritenuti non all'altezza che hanno costretto l'ex allenatore Marcelino alle dimissioni e, contestualmente, messo in bilico la posizione del presidente. A Gennaro ...

Minacce e insulti a un dipendente comunale, scagionato l'assessore Riccetti: «Era giusto segnalare le tante pause caffè» Cronache Maceratesi

Minacce, insulti e dispetti: il "vicino da incubo" ora rischia un anno e 4 mesi InfoVercelli24.it

Elena Carraro dal 10 agosto al 27 settembre ha ricevuto 45 cartoline con frasi minacciose e ingiuriose. Lo ha comunicato in consiglio comunale (Foto d'archivio) ...Ha segnato contro la Juventus (che l’ha corteggiato anche nell’ultima estate di calciomercato) e contro l’Inter a San Siro: 4 gol in altrettante presenze finora per l’attaccante del Sassuolo che vive ...