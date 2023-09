(Di giovedì 28 settembre 2023) Non è solo il giudice Maria Francesca Mariano, dell'ufficio gip/gup del Tribunale di, ad essereposta aper ledi morte contenute in una missiva intercettata nel carcere di ...

Casal di Principe. Una mail con una foto di un foglio scritto in stampatello, il messaggio impresso è inquietante, avvisa il destinatario di un ...

Un uomo accusato di concorso in omicidio per il caso di Maria Chindamo ha minacciato i giornalisti di "Chi l'ha visto?", smentendo un proprio ...

(Adnkronos) - Milano, 26 settembre 2023.Secondo l'ultimo report Spam e Phishing di Kaspersky , nel 2022 le pagine che si spacciano per servizi di ...

... secondo il manager, è una diretta conseguenza della centralità assuntadigitale nell'attività ...fattore umano Se tecnologia e policy possono aiutare a mitigare il danno per questo tipo di, ......scorso 18 luglio ha colpito il clan della Scu Lamendola - Cantanna con 22 arresti dispostigip Mariano. La pm salentina sarebbe stata la prima, quindi, a ricevere una missiva contenente...

Minacce dal clan mafioso, due i magistrati sotto tutela a Lecce Agenzia ANSA

Mafia, minacce al giudice leccese Francesca Mariano: assegnata la scorta. Protezione anche per il sostituto procuratore Carmen Ruggiero La Gazzetta del Mezzogiorno

Nei suoi confronti il gip, su richiesta della Procura, ha emesso la custodia in carcere. L'indagato, ricostruisce la Procura, destinatario già dall'8 settembre scorso di un 'ammonimento' del Questore, ...TRENTO. Dalle minacce ai bigliettini fino alle ‘visite’ inaspettate sul posto di lavoro: scattano i divieti di avvicinamento per due uomini in Trentino. A specificarlo è il personale della Questura di ...