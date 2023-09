Mimmo Berardi l’anti-campione

(Di giovedì 28 settembre 2023) È un dettaglio insignificante, almeno rispetto al fatto che ha segnato due gol e realizzato un assist, con potenzialmente almeno altre tre palle gol cristalline, splendide, sublimi, create per i propri compagni. All’84esimo minuto di gioco, al termine di un’azione lunga in cui il Sassuolo ha resistito alla pressione dell’Inter con carattere e qualità,prova a mandare in porta Defrel chiudendo un triangolo al limite dell’area con una specie di cucchiaio pigro. La palla diè fantastica e coglie di sorpresa la difesa interista, de Vrij aveva seguito con aggressività Defrel e per poco non si fa scavalcare, arriva per un pelo a intercettare al volo il lancio di: mezzo metro più in là, o mezzo secondo di ritardo, e Defrel si sarebbe ritrovato da solo davanti a Sommer. L’azione sfuma e la ...

Il punto, però, è che, quando è ispirato, è un calciatore in grado di regalare momenti di una bellezza accecante. Chiedere all'Inter e a Yann Sommer, per le ultime notizie in merito. ...Le voci di mercato su Domenicoarrivano puntuali ogni estate come i consigli per difendersi dal caldo torrido e come ogni anno finisce sempre nello stesso modo conche rimane al ...

Berardi, il diversamente interista Tuttosport

Inter-Sassuolo 1-2. Bajrami e Berardi rimontano e conquistano San Siro Quotidiano Sportivo

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Domenico Berardi è uno di quei giocatori che non ha le cosiddette mezze misure, come la stragrande maggioranza dei talenti purissimi. Può passare da prestazioni anonime, infarcite di imprecisioni e ne ...