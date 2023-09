Milano | lettera di Fantozzi ad Atm | “Mi ridii la tessera di mia figlia e i rimborsi dei biglietti e mi annulli la multa” | la replica | “Nessun indennizzo | tessera di Mariangela macerata”

(Di giovedì 28 settembre 2023)subisce ancora. Ma stavolta non ci sta. Dopo le vessazioni subite ai tornelli della metro gialla dal megacontrollore galattico di Atm (la partecipata del Comune diche gestisce il trasporto pubblico), il ragioniere, con la sciarpa rossa al collo, indottrinato dal compagno Folagra e i

Eccellenze Meridionali Affitti Milano , monolocale da incubo in stabile antico : 950 euro per (letteralmente) un loculo Affitti Milano , la pagina ...

Egregio Collega, da sindaco e da Consigliere Metropolitano della Città di Milano , non Ti nascondo il mio profondo imbarazzo e disappunto nell’aver ...

...che si è appassionata al tema della sicurezza dell'AI a seguito della pubblicazione di una... Le storie da non perdere di Wired " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna ail Wired ...C'è aria davvero di rivolta tra i pendolari di Trenord per i contini disservizi sulla Como -. Proprio stamattina avevamo pubblicato una primadi una pendolare esasperata. E ora ne arriva una seconda, ancora una volta (aspetto tutt'altro che secondario) circostanziatissima. E' ...

LETTERA APERTA A MILANO. DA CHI HA MANIFESTATO IL 21 ... GLI STATI GENERALI

Trenord, ormai tira aria di rivolta. Altra lettera furiosa sul disastro ... ComoZero

C’è aria davvero di rivolta tra i pendolari di Trenord per i contini disservizi sulla Como-Milano. Proprio stamattina avevamo pubblicato una prima lettera di una pendolare esasperata. E ora ne arriva ...Non è un obbligo amare Milano, ma ci sono diversi motivi per farlo: la città è viva, civica, solidale, offre opportunità, sa reagire, sa accogliere, punta al meglio, è aperta al nuovo, sa ricordare, n ...