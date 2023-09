Milan | Pioli su Adli | ‘E’ la storia di un ragazzo molto stimato dai suoi compagni’

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza nel post partita di Cagliari-Milan di Serie A. Ecco le sue parole

Stefano Pioli , allenatore del Milan, ha parlato dopo la convincente vittoria per tre a uno contro il Cagliari allenato da Ranieri. In Sardegna i ...

Ora è il momento di ricaricare le energie per la terza sfida ravvicinata negli ultimi sette giorni: ad attenderli c'è ildi...La manovra delnon è mai fluida: poche idee e poca forza. Anche se la pressione c'è ed è insistente. Nella prima mezz'ora è soprattutto guerra per la richiesta dei rigori:si lamenta per ...

Pioli a Sky: "Rosa lunga: il club mi ha accontentato. Molto contento per Adli, posso considerarlo da... Milan News

Milan, Pioli: "Reijnders forte ma dovrà rifiatare. Bene Adli e Musah" TUTTO mercato WEB

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria in rimonta sul Cagliari. Ha detto che la squadra ha iniziato bene la partita e avrebbe potuto essere più concreta. Nonostante un gol preso s ...