Milan | Pioli si gode tre volte Okafor | gol | tattica e quel retroscena sulla Lazio

Il Milan non ha tempo per riposarsi e dopo il successo col Cagliari che è valso il ritorno in vetta, Stefano Pioli ha chiamato a rapporto la squadra ...

Un 3 - 1 di rimonta a Cagliari convincente, con una squadra rimaneggiata per l'ampio turnover (sabato si torna già in campo contro la Lazio) voluto da Stefano. Ilvince e agguanta l'Inter in vetta (sconfitta di rimonta dal Sassuolo). La sorpresa è stata Yacine Adli , tra i migliori in campo e con un gol salvato su Zito Luvumbo che poteva ...Ilnon ha tempo per riposarsi e dopo il successo col Cagliari che è valso il ritorno in vetta, Stefanoha chiamato a rapporto la squadra questa mattina per preparare la partita di sabato alle ...

Nonostante la vittoria, però, Maurizio Sarri non può dormire sonni tranquilli. A due giorni dal big match contro il Milan, brutte notizie proprio per un grande ex. Di fede biancoceleste e capitano ...Yacine Adli, centrocampista del Milan, è sceso in campo per la prima volta in questa stagione. Ecco la sua gioia dopo la gara col Cagliari Altra vittoria in Serie A… Leggi ...