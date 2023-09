Milan | Musah ironizza sul fallo subito da Nandez | “Era rosso? Sì | sì o sì?”

Lavori in corso in casa Milan per ritrovare le certezze e la fiducia dell’ottimo avvio di stagione (con in 3 successi consecutivi in Serie...

Paolo Di Canio commenta così a Sky: "Musah è una figura simile a Kessie . È in moto perpetuo, si muove, sempre in zona...

Ranieri Associazione Calcio(4 - 3 - 3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez (37' st Bartesaghi); Adli (14' st Pobega), Loftus - Cheek, Reijnders (14' st); Chukwueze (24' st ...Ilha rafforzato la difesa con Sportiello e sta vedendo Tomori in ripresa e può anche far crescere giovani come Bartesaghi. A centrocampo Reijnders, Loftus esono un plus in attesa del ...

Milan, Musah si sfoga contro Nandez e La Penna: “Rosso Si, si e si” | FOTO Pianeta Milan

Cagliari-Milan, manca un rosso a Nandez Musah fa partire il sondaggio sui social Milan News

Iniziano sui giornali i primi paragoni con il derby di Milano in testa alla classifica del campionato dopo il turno di questi giorni.Pronostici Serie A: Milan-Lazio pronostico gratuito, quote e risultato esatto per questa partita di calcio italiani di sabato 30 settembre.